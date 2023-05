Il momento tanto atteso è arrivato: domani la lotta per il tricolore entrerà nel vivo. Dopo una rimonta clamorosa, figlia delle 12 vittorie consecutive inanellate nel girone di ritorno, la Raimond Sassari ha staccato il pass per i playoff scudetto della A Gold di pallamano che si apriranno domani tra le mura amiche.

I turritani, quarti al termine della stagione regolare, alle 18 ospiteranno l’attrezzata capolista Brixen nella gara1 della semifinale scudetto. Gara2 e l’eventuale gara3, invece, si giocheranno sul parquet di Bressanone. In perfetta parità il bilancio dei match giocati fin qui nel corso della stagione regolare.

A2. In corso tra Pescara e Chieti, i playoff della A2 per la promozione in A Silver. La Verdeazzurro Sassari, inserita nel girone A, oggi è stata sconfitta 26-23 a Pescara dal Torri e tornerà in campo a Chieti alle 10 di domani per affrontare il Chiaravalle e domenica alla stessa ora per misurarsi con l’Arcom.

Le Final femminili inizieranno il 10 maggio, data in cui la Città del Redentore sfiderà la Vita Nuova Paceco alle 20. Le nuoresi torneranno poi in campo alle 16 dell’11 maggio contro il Dossobuono e alle 18 del 12 maggio contro l’Euromed Mugello.

