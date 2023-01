Continua sotto il segno dell’imbattibilità il percorso di Virtus Cagliari e Basket 90 Sassari, in B e C regionale. Entrambe, infatti, vincono nei loro impegni esterni post pausa natalizia.

Serie B regionale. La Virtus espugna il parquet dell’Antonianum Quartu per 54-73 e porta a casa l’undicesima vittoria di fila. Cagliaritane che fanno il break sin dalle prime battute (9-24 al 10’), allungando ulteriormente prima dell’intervallo (25-44 al 20’). La ripresa è di controllo, con le quartesi che cercano di spingere per ridurre il margine, in particolare con Ljubenovic (29 punti alla fine per lei), ma senza ritornare a contatto. Vittoria casalinga, invece, per la Kiron Elmas, per 75-63 contro Su Planu. Padroni di casa che guidano nel corso dei 40’, raggiungendo un margine di vantaggio rassicurante, però, solo nel terzo quarto (55-45 al 30’). Alle selargine non basta la top scorer dell’incontro, Saba, con 24 punti. Terza vittoria di fila per la Mercede Alghero, in casa del Cus Cagliari, per 48-86. Algheresi che allungano sin dalle prime battute, trascinate anche da una Galluccio da 24 punti. Chiude il quadro la vittoria dell’Astro, in casa della New Basket Ploaghe, per 49-52. Il quintetto allenato da Carla Tola porta a casa il successo al termine di un’altalena di emozione che ha visto le sestesi avanti di 12 a inizio ultimo quarto farsi recuperare negli ultimi secondi di gara e, alla fine vincere di 3 punti.

Serie C regionale. Il Basket 90 si conferma una squadra superiore alle altre vincendo in casa della Coral Alghero per 52-71. Alle sue spalle non molla la preso il Nulvi, vittorioso contro il Basket Quartu per 81-72. Vittoria, infine, del Condor Monserrato, in casa della Pallacanestro Nuoro, per 54-60.

