Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia della cessione di Luca Palesi. L’Olbia ufficializza il prestito del 25enne centrocampista, arrivato in Gallura la scorsa estate dalla Pro Sesto, all’Ancona Matelica, diretta concorrente nel girone B di Serie C.

“La Società rende noto di aver ceduto all’Ancona Matelica i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Luca Palesi. Il giocatore si trasferisce al club dorico con la formula del prestito con diritto di riscatto”, recita il comunicato emesso dal club del presidente Alessandro Marino questo pomeriggio, una nota che riporta anche le dichiarazioni del direttore sportivo.

“Con il cambio di modulo – precisa Tomaso Tatti – Palesi ha visto diminuire il proprio spazio nelle rotazioni e per questo, quando è arrivata la proposta dell'Ancona, di concerto con lo stesso giocatore abbiamo ritenuto che un trasferimento potesse rappresentare la soluzione migliore per entrambi”.

Palesi, che con la maglia dell’Olbia ha collezionato 19 presenze, tornerà alla base a fine giugno. Salvo riscatto. A lui la società rivolge “i migliori auguri per il prosieguo della stagione”. Per i galluresi si tratta della prima operazione del mercato invernale.

