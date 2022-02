Arriva da Timisoara, è alto oltre il metro e novanta centimetri e possiede un buon sinistro: si affida anche ai rinforzi che giungono dalla Romania, il Carbonia, per risalire la china dell'ultimo posto in classifica che ieri avrebbe potuto agilmente abbandonare se avesse superato l'Afragolese in una partita che era alla portata dei biancoblù.

Obiettivo salvezza. La sfida per restare in serie D passa anche attraverso il nuovo acquisto, Cristian Padurariu, 20 anni. Il calciatore dell'est Europa ha iniziato ad integrarsi con la squadra e di lui si fida l'allenatore David Suazo per il pacchetto avanzato che conta Gjuci, Aloia (ieri entrambi in gol) e come mezze punte Murgia e Curreli. Ci sarebbe anche il forte centravanti francese Kore se non fosse che ha ancora dieci giorni intensi di terapia per un infortunio subito a metà gennaio.

