Metalli-Lo Cascio e Bolzan-Giorgi si aggiudicano il Memorial Galeazzi nelle sezioni (rispettivamente) maschile e femminile, a Maini-Frongia e Gaia-Uccheddu i titoli “master” e “misto” del torneo.

Va così in archivio la seconda edizione del torneo di padel intitolato a Giampiero Galeazzi, andata in scena nel fine settimana in Gallura. Sotto lo sguardo attento del figlio dello storico cronista Gianluca, giornalisti, ex calciatori e personaggi del mondo dello spettacolo si sono sfidati nella fase eliminatoria, da giovedì a venerdì, nella Skg Arena di Arzachena, e in finale al Padel Deer di Porto Cervo.

I vincitori sono stati celebrati durante la cerimonia di premiazione dal sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda e da Gianfranco Zola, ex calciatore (tra le altre) di Napoli, Chelsea e Cagliari, e ora vice presidente della Lega Pro: nel corso della manifestazione hanno avuto modo di assistere anche all’esibizione dei ragazzi diversamente abili.

© Riproduzione riservata