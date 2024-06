Tre giorni uniti nel ricordo di Giampiero Galeazzi a Chia, per la terza edizione del torneo di padel organizzato dall'USSI e dedicato allo storico ex giornalista di Rai Sport, scomparso nel novembre del 2021. Il memorial, che ha visto gareggiare da giovedì sino a ieri pomeriggio giornalisti, autorità e celebrità di sport e TV, si è tenuto al Chia Laguna Resort dopo gli appuntamenti del 2022 a Cagliari e del 2023 ad Arzachena. Il torneo maschile l'ha vinto la coppia formata da Mauro Esposito e Marco Marchese, in finale sugli ex rossoblù Gianfranco Zola e Robert Acquafresca. Quello femminile ha visto i successi di Cristiana Aime e Rita Muru su Ilaria Sebastiani e Giovanna Rigato.

I premi. Nella cerimonia conclusiva, Zola, Esposito e Dalia Kaddari hanno premiato i sei migliori allievi della scuola "Benedetto Croce" di Domus de Maria. Fra i riconoscimenti quelli per Leonardo Metalli (Rai 1), Gianni Cadoni (presidente regionale FIGC e vicepresidente nazionale LND), Riccardo Dei Rossi (canottiere olimpico e campione del mondo), Alberto Urpi (consigliere regionale) e gli Special Olympics, che giovedì si sono esibiti in una partita (diretta dal fischietto sardo Antonio Giua, il primo ad arbitrare in Serie A) vinta ai rigori contro la squadra formata dagli ex giocatori del Cagliari Copparoni, Pavoletti, Acquafresca, Zola, Suazo ed Esposito. Fra i presenti alla tre giorni di Chia anche gli ex calciatori Felice Falaguerra, Adriano Reginato e Beppe Tomasini, l'assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, il presidente nazionale dell'USSI Gianfranco Coppola, i giornalisti Stefano Meloccaro, Leonardo Metalli, Giorgio Porrà e Simona Rolandi.

