Tommaso Pace e Carola Cavelli vincono il Memorial Giovanni Baldacci. L'alfiere del Tc Porto Torres e la tennista lombarda hanno conquistato la terza edizione dell'Open disputato sui campi del Tc Palau e che hanno visto sfidarsi centosette atleti.

Nel tabellone maschile, Pace, accreditato della seconda testa di serie, ha battuto 7-6(4), 6-4 nei quarti Gabriele Maria Piano (Tc Cagliari), 7-6(5), 6-2 il compagno di circolo Alexander Fragasso in semifinale e 6-4, 7-6(3) in finale il romano Roberto Miceli, favorito della vigilia e reduce dalle vittorie a Olbia e Arzachena.

Chi invece ha concesso il bis dopo il successo smeraldino è stata Cavelli, numero 1 del seeding, che ha superato 6-1, 6-0 in semifinale Aurora Deidda (Milano 26) e 6-1, 6-3 in finale la laziale Francesca Romana Sconci.

