Stessi italiani della stagione passata. Almeno per quanto riguarda i giocatori effettivamente impiegati.

Le conferme. La Dinamo ha deciso di confermare il pacchetto italiani senza aggiunte significative, salvo qualche new entry tra i giovani che ruoteranno come dodicesimo. In altre parole, almeno in partenza non ci saranno novità importanti come italiani che possano giocare se non in quintetto, almeno nei primi otto.

Tutti e quattro gli italiani da ruotare con buoni minutaggi sono sotto contratto pluriennale: la guardia-ala Jack Devecchi, l'ala Kaspar Treier, il lungo Ousmane Diop e Stefano Gentile, che nelle intenzioni del coach Bucchi non sarà più prevalentemente il cambio del play, ma farà il cambio degli spot 1, 2 e 3 (quindi sino all'ala piccola) perché lo straniero che sostituirà David Logan sarà un giocatore capace di fare sia il play sia la guardia.

La ricerca. Identikit che tra l'altro si sovrappone a Trey Kell, giocatore poco utilizzato da Milano ma protagonista con Varese a 15 punti e 3 assist di media.

Da capire se come terzo lungo verrà confermato ancora Luca Gandini e se resta Massimo Chessa, che ha chiuso anzitempo la stagione per infortunio.

