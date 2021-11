«Sono molto soddisfatto di questo avvio di campionato». A dirlo è Massimiliano Paba, allenatore dell'Atletico Uri, neopromossa in Serie D e attualmente nona, a pari punti con l'Arzachena.

Un’ottima partenza. “Stiamo facendo molto bene, c'è di che essere soddisfatti, non solo in termini di risultati (che sono importanti), ma molto delle prestazioni dei ragazzi, che stanno lavorando tanto. Stiamo giocando alla pari contro avversari più blasonati e attrezzati”, prosegue il tecnico giallorosso, “con personalità, coraggio e grande organizzazione. Mi fa piacere che domenica sia stato riconosciuto da avversari e addetti ai lavori che probabilmente l'Uri gioca il più bel calcio tra le sarde della D: è motivo di orgoglio per noi”.

Un gruppo unito. L'esperto tecnico guarda fuori dal campo: “Società, tifosi, squadra hanno grande affiatamento ed è determinante per far bene in un campionato così difficile e competitivo, a maggior ragione se l'affronti da esordiente. Ma non abbiamo ancora fatto niente, non dobbiamo perdere umiltà, le incognite sono dietro l'angolo, non dobbiamo abbassare la guardia, perché la strada è lunga”.

Un nazionale in formazione. impreziosire la buona stagione giallorossa è arrivata anche la terza convocazione nella Nazionale cubana per Davide Incerti, mediano classe 2002 in prestito dalla Ternana.

