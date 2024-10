Johnny Oyebode in coppia con Gaia Monfardini ha vinto il torneo del doppio misto del WTT Feeder Series, in corso a Cagliari. L’atleta cagliaritano e Monfardini sono i primi italiani a vincere un torneo WTT Feeder. E’ stata una finale tutta italiana, dall’altra parte c’erano Niagol Stojanov e Giorgia Piccolin, battuti 3-1 con la sola incertezza nel terzo set. In semifinale, disputata stamattina Oyebode e Monfardini avevano battuto 3-0 la coppia indiana testa di serie numero uno Harmeet Desai e Yashawini Ghorpade.

Singolare maschile

Johnny Oyebode era l’ultimo italiano rimasto in gara. Negli ottavi di finale aveva di fronte l’indiano Hermeet Desai, terza testa di serie. Il cagliaritano era in vantaggio 2-1, ma l’avversario ha preso le contromisure vincendo nettamente i due set successivi. Domani le semifinali, tra il francese Bardet e il tedesco Stumper, e le sorprese del torneo, Abbasi (Malta) e Muramatsu (Giappone), provenienti dalle qualificazioni.

Singolare femminile

Eliminata l’ultima italiana nel tabellone, Giorgia Piccolin battuta negli ottavi dalla serba Andrea Todorovic. Domani le semifinali con i match tra la giapponese Iokoi e la coreana Choi, e tra l’ex numero uno del mondo, la cinese di Macao Zhu e la giapponese Aoki.

Doppio maschile

Si ferma in semifinale l’avventura di Federico Vallino Costassa della Marcozzi, e Tommaso Giovannetti.

Doppio femminile

I belgi Allegro e Rassenfosse, teste di serie numero uno, hanno dovuto sudare sette camicie. La coppia italiana, vinto il primo set 12-10, ha perso con il minimo scarto i successivi tre, 11-9, 11-9, 12-10. Gli altri finalisti sono i turchi Gunduz e Yigenler.

Doppio femminile

Nessuna italiana in gara. Dopo le semifinali il titolo sarà una questione tra la coppia coreana Yoo-Kim e le indiane Roy e Ghorpade.

Champions League

Quattro Mori Cagliari all’esordio nella massima competizione europea, dove in virtù del sesto posto nel ranking europeo accede direttamente al secondo turno. Domani la prima partita del girone C in Austria, a Linz, tra la squadra cagliaritana e il Froschberg, terza squadra del ranking. Tania Plaian, Miriam Carnovale e Arianna Barani hanno smaltito le fatiche del WTT Feeder, le prime due hanno concluso l’esperienza venerdì, nei sedicesimi di finale. Il Froschberg Linz ha un. roster di primordine, con l’olandese Britt Erland, numero 40 del mondo, la thailandese Suthasimi Sawettabut (63) e la croata Ivana Malobabic (91).

© Riproduzione riservata