Ottimo momento per l’Arzachena di Marco Nappi che ha raccolto la seconda vittoria di fila. Domenica scorsa i biancoverdi hanno vinto sul campo dell’Angri, prima vittoria esterna stagionale, dando seguito al successo contro il Portici. Gli smeraldini non vincevano in trasferta dal 22 maggio scorso (1-3 contro l’Atletico Uri).

«Abbiamo disputato un’ottima gara su un campo difficile», dice il difensore dei biancoverdi, Mario Piga, ormai punto fermo dello scacchiere di Nappi. «Siamo stati cinici davanti e attenti in fase difensiva. Peccato per il gol subito. Cercheremo di migliorare».

L’Arzachena occupa la quarta posizione in compagnia della Paganese a tre punti dal secondo posto e a otto dalla capolista Sorrento. «Dobbiamo pensare gara dopo gara – chiude Piga – Il prossimo avversario sarà l’Aprilia. Una partita difficile come tutte in questo torneo».

