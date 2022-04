Rimonta. È la parola d'ordine in casa dell'Ossese dopo la sconfitta esterna di ieri a Canosa (1-3) contro il Barletta, nella semifinale di andata di Coppa Italia Eccellenza. Il gol in chiusura di Chelo tiene accese le speranze dei bianconeri e di tutto l'ambiente. Ma anche la prestazione degli uomini di Loriga, decimati dalle assenze, è stata confortante ed infonde fiducia. Prima della rete iniziale dei barlettani è stata l'Ossese a sfiorare il vantaggio con Chelo (miracolo di Tucci). Poi è venuto fuori il forte Barletta, che ha meritato di vincere, ma che negli ultimi 20 minuti è stato messo sotto dall'Ossese. Per questo nella squadra e tra i tifosi c'è la consapevolezza di potercela fare e di ribaltare il risultato nella gara di ritorno. Certo, occorrerà la partita perfetta, ma l'Ossese è squadra tosta e di alti contenuti tecnici e morali. Mercoledì pomeriggio (27 aprile), nella gara di ritorno, il Walter Frau si trasformerà in una bolgia sportiva. Suona la carica il sindaco Pasquale Lubinu. "I ragazzi hanno perso contro una formazione blasonata come il Barletta - dice -. Ma hanno dimostrato tanta voglia e lottato sino alla fine. Il gol di Chelo ne è la dimostrazione. Mercoledì si giocherà un'altra partita e il nostro pubblico sarà il dodicesimo in campo. Possiamo andare avanti". Tra i bianconeri mancherà proprio Chelo, squalificato dopo il giallo di Canosa. Un'assenza pesante, a cui farà da contraltare il rientro dalle squalifiche di Patacchiola, Madeddu, Dettori e Scognamillo. Quest'ultimo dovrebbe prendere il posto del bomber Chelo. Di certo bisognerà stare più attenti nella corsia di sinistra, da dove sono partiti i maggiori pericoli per l'Ossese, tutti rivolti verso il centravanti pugliese Pignataro, autore infatti di una doppietta. "Cercheremo di rimediare agli errori dell'andata - sottolinea il tecnico dell'Ossese Giampiero Loriga –. Sono comunque fiducioso. Il Barletta è forte, ma noi abbiamo le carte in regola per superare il turno". Per la società parla il vice presidente Carlo Mentasti. "Ci crediamo - afferma -. Nulla è perduto. Mi aspetto una grande prestazione dei ragazzi. Col nostro pubblico possiamo ancora volare alla finale di Firenze".

Nel frattempo è ancora campionato, in cui l'Ossese è al secondo posto, a quota 63 punti, a tre lunghezze dalla capolista Ilva, super favorita a tre giornate dal termine. I bianconeri anche in questo esaltante torneo si giocheranno chiaramente le loro carte. Ma in vista della semifinale di ritorno di Coppa dovrebbe essere previsto un ampio turnover. L'Ossese domenica ospiterà il sorprendente Porto Rotondo dei giovani, già salvo. Poi mercoledì il Barletta, nella gara più importante della storia per i bianconeri. Al Walter Frau sono attesi anche 200 tifosi dalla Puglia.

© Riproduzione riservata