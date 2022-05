In palio l’accesso ai playoff nazionali per l’accesso in Serie D. Domani, con fischio d’inizio alle 17, si affrontano, nel campo neutro di Thiesi, le finaliste dei playoff regionali Ossese e Taloro, grandi protagoniste nella sessione regolare. Dirige l’incontro Stefano Bogo di Oristano con assistenti Mauro Ignazio Cordeddu di Cagliari e Flavio Pisu di Oristano. In caso di parità dopo i tempi regolamentari si disputeranno i supplementari e, se l’equilibrio dovesse persistere, si qualificherà la squadra meglio piazzata al termine del Campionato. Si tratta del quinto incontro stagionale tra le due contendenti. Oltre al doppio confronto in campionato, si sono trovate davanti anche in Coppa Italia. In campionato, pari (3-3) a Ossi e vittoria (1-2) dei bianconeri a Gavoi. In Coppa, un successo per parte (2-1 per l’Ossese nel proprio campo in gara uno e 3-2 per i gavoesi al ritorno). A passare era stata la squadra di Giampiero Loriga per il maggior numero di reti segnate in trasferta. Poi ha vinto la competizione e ben figurato nella Coppa nazionale di categoria. Insomma lo spettacolo è annunciato. E' previsto il tutto esaurito.

Playout. In programma, sempre domani (ore 16) a Sassari, per restare aggrappati al massimo campionato regionale, la gara di andata del playout tra Li Punti e Guspini. Dirige Andrea Pani di Sassari, assistenti Stefano Siddi di Cagliari e Nicola Deriu di Oristano. In caso di parità al termine del doppio confronto si salverà il Guspini di Marco Piras grazie alla miglior posizione in classifica dopo le trentaquattro giornate.

Prima categoria. Si giocano, alle 16, le partite di ritorno dei playout Domusnovas-Frassineti (andata 0-1) per il girone A, Nurri-Seui (1-1) per il gruppo B e Berchidda-Borore (3-0) per il girone D. In Seconda categoria (girone F), alle 18, la partita di andata del playout Solarussa-Busachese. Anche in Prima e Seconda, nell’ipotesi di equilibrio nei due incontri, mantiene la categoria la formazione meglio classificata.

