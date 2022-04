Sarà il Barletta l'avversario dell'Ossese nella semifinale di Coppa Italia Eccellenza. I bianconeri affronteranno gli avversari mercoledì 20 aprile in Puglia. Il 27 il ritorno ad Ossi. Per la squadra allenata da Giampiero Loriga sarà un doppio impegno difficoltoso. Il Barletta è primo in campionato, ha un'ottima rosa e mercoledì scorso ha battuto nel ritorno dei quarti il Locri con un perentorio 3-0 (andata 1-2), accedendo quindi in semifinale. Mattatore della gara l'attaccante Pignataro, autore di una tripletta e pericolo numero uno per gli ossesi. "Ma è tutto il Barletta fortissimo - precisa il tecnico Loriga - Con giocatori tecnicamente molto validi come i centrocampisti d'attacco Lavopa e Russo, ex Torres". L'Ossese è secondo in campionato, ma reduce da un capitombolo casalingo contro il Li Punti (0-1). La stagione dei bianconeri è comunque stata splendida e un'eventuale vittoria della Coppa Italia potrebbe significare serie D.





