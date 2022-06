Il giovane olbiese Oscar Tringale è stato convocato al prossimo Mondiale di tiro dinamico di fine novembre in Thailandia, a Pattaya. Il ragazzo classe 2000 è stato messo nei quattro nomi che rappresenteranno il team della nazionale juniores al mondiale di fine anno.

Le selezioni. Sono state delle lunghe selezioni basate su raduni collettivi nazionali e su risultati ottenuti negli ultimi 12 mesi. Nonostante la giovane età, l’atleta olbiese può vantare la vittoria del campionato regionale sardo 2022 e l'entrata per due volte nella top 20 del campionato nazionale 2021 e 2022. La disciplina a livello teorico è molto semplice; fare più punti possibili sparando le sagome esagonali di carta nel minor tempo percorrendo un tracciato delimitato chiamato stage. Ogni stage, 30 al mondiale suddivisi in 5 giorni, è diverso e ogni tiratore dovrà escogitare la miglior strategia al momento. Tringale farà squadra con altri 3 ragazzi provenienti da tutta Italia dove concorreranno sia per la classifica individuale sia per quella di team.

Gli inizi. Il tiratore gallurese ha iniziato questa disciplina quasi per gioco con suo padre Emilio Tringale, compagno di allenamenti e gare; ora è diventato più che un passatempo.

© Riproduzione riservata