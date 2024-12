Domenica, l’Azzurra Basket Oristano, organizza la "12 ore di minibasket" manifestazione che riunirà 17 società isolane, con 40 gruppi squadra impegnati. Nei 5 i piccoli campi da minibasket sul parquet del palasport di Sa Rodia, in via Morosini, i piccoli atleti si sfideranno in tante gare amichevoli.

L'evento, già sperimentato lo scorso anno con un enorme successo, nasce da un'idea di Matteo Pitzalis, direttore tecnico dell'Azzurra Basket, in collaborazione con il responsabile tecnico del Basket 90 Sassari, Giulio Fenu. Alla sua organizzazione contribuiscono la responsabile del settore minibasket della società oristanese, Cristina Cannas, e i due allenatori e dirigenti Daniele Pilloni e Alfredo Garau, supportati dall'intero staff dirigenziale e tecnico dell'Azzurra Basket e da tanti amici della nostra società. Il via alle 9, mentre la conclusione è prevista per le 21. In campo, oltre ai bimbi dell'Azzurra, scenderanno i giovanissimi allievi dei settori minibasket del Basket 90 Sassari, CMB Cabras, CMB Marrubiu, Macomer, Sportissi, Pol. Dinamo Sassari, Esperia Cagliari, Ichnos Nuoro, Virtus Cagliari, Alghero, Pallacanestro Nuoro, Astro Cagliari, San Sperate, San Francesco, Mogoro e Cus Cagliari. Divisi, in base all'età, nelle categorie Scoiattoli, Libellule, Aquilotti, Gazzelle ed Esordienti maschili, femminili e miste.

«La nostra società – sottolinea Daniele Olmetto, presidente dell’Azzurra - punta ad allargare la platea degli appassionati e dei giocatori di pallacanestro in città e in provincia. Manifestazioni come questa danno ancora più corpo allo sforzo che stiamo compiendo per far avvicinare al basket i bambini e i giovani in genere. I settori giovanili sono la linfa vitale e il bacino da cui attingere nel futuro per riportare il basket ad alto livello anche in città. Curare e far crescere il settore del minibasket è per noi imprescindibile e bisogna ringraziare, oltre alle tante società ospiti che hanno accolto il nostro invito, anche gli sponsor che ci affiancano nell'iniziativa e il Comune di Oristano e la Federazione Italiana Pallacanestro che hanno patrocinato la "12 ore di minibasket", evento che possiamo considerare un unicum nel panorama sardo. Ci fa immenso piacere aver fatto da apripista a una giornata del genere».

© Riproduzione riservata