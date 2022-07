Si è aperto ufficialmente il fine settimana più atteso dell’anno per il mondo del beach tennis che si ritrova a Torregrande, spiaggia in cui si disputeranno le partite del BT 100 Eolo Beach Contest Proxienergy 2022, che fa parte del calendario mondiale dell’International Tennis Federation. Fino a domenica 31 luglio, il pubblico potrà assistere a un grande spettacolo, con oltre 160 atleti provenienti, oltre che dall'Italia, da Argentina, Francia e Reunion Island, Germania, Olanda, Portogallo, San Marino, Spagna e Ucraina. In programma i tabelloni di doppio maschile e nel doppio femminile (montepremi da 10 mila dollari arricchito ulteriormente da prodotti tipici sardi). Da sottolineare come Oristano e Torregrande siano tra le località protagoniste in Italia con il montepremi più alto.

Tra i nomi di spicco italiani ci sono Luca Andreolini e Filippo Boscolo, Niccolo Strano e Marco Faccini, Federico Galeazzi ed Edoardo Ponti. Tra le donne, hanno confermato la loro presenza Noemi e Michela Romani, Giulia Renzi e Greta Giusti, Irene Mariotti ed Elena Francesconi.

In concomitanza al torneo internazionale, si svolgeranno anche i tornei FIT di Quarta categoria e Open “Al Naturale”: doppio maschile, doppio femminile, doppio misto. Grande spazio anche per i più giovani; gli agonisti sardi del settore Under potranno giocare un torneo Under 14 (doppio maschile e femminile).

© Riproduzione riservata