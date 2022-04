“Resettiamo e ripartiamo con convinzione”, ha detto il tecnico Alfonso Greco dopo il pareggio casalingo contro il Gladiator. Non semplice risollevare il morale dopo il risultato che ha compromesso la rincorsa alla capolista Giugliano (9 punti di distacco e solo sei gare da giocare) e messo in pericolo il secondo posto. Bisogna ricordare infatti che il Team Nuova Florida ha un punto di ritardo dai rossoblù ma anche una partita da recuperare e che l'Arzachena è a -4 ma con due gare da recuperare.

Playoff. Per essere sicuri di centrarli bastano 10 punti nelle ultime sei giornate, ma perdere il secondo posto significa non avere il fattore campo in tutti i turni degli spareggi.

Giovedì. La Torres è attesa dalla trasferta sul campo della Vis Artena, che dopo essersi fatta superare dal latte Dolce tra le mura amiche ha infilato cinque risultati utili di fila con quattro pareggi e addirittura il successo sul Giugliano.

Il tecnico Greco recupera dalle squalifiche l'attaccante Diakite e il centrocampista offensivo Samuele Pinna. Si spera poi che Cani abbia aumentato la sua autonomia di gioco, pur utilizzato da cambio. Da capire se può rientrare Scotto, fermato precauzionalmente dopo un problema fisico, oppure se si preferisce rimandare il ritorno in campo.

