Da avversarie in vasca, ad alleate per la promozione del nuoto: Sport Full Time e Sporter Academy hanno organizzato un Open Day gratuito da lunedì 12 a mercoledì 14 settembre le tre piscine sassaresi di Lu Fangazzu, Latte Dolce e del Convitto Canopoleno. Dalle 17 alle 18.30 bambine e bambini dai 4 ai 12 anni avranno la possibilità di fare la conoscenza con il movimento in acqua, e magari appassionarsi all’attività e decidere di proseguire.

L'obiettivo è restituire ai piccoli la consuetudine a frequentare gli impianti, che ha subìto un duro colpo durante la pandemia e sfruttare anche il momento felice del nuoto a livello internazionale, come sottolinea Stefano Masala, presidente della Sporter Academy: “Bisogna ricordare che i grandi risultati sono frutto della grande diffusione che il nuoto ha conosciuto negli ultimi decenni. Ormai il campione non nasce solamente nelle grandi società del Nord Italia, ma sempre più spesso effettua le sue prime bracciate proprio in una piscina di provincia, seguito dalle tantissime società che lavorano giorno dopo giorno con grande passione sul loro territorio”.

Ilario Ierace, presidente della Sport Full Time, aggiunge: “Agli inizi degli anni duemilatutta la Sardegna, ma la città di Sassari in particolare, aveva fatto dei passi da gigante nel movimento natatorio italiano. Portavamo una cinquantina di atleti sardi ai campionati nazionali di categoria, e quasi la metà erano sassaresi. Poi, per vari motivisono stati fatti passi indietro, non solo dal punto di vista agonistico, ma anche da quello della frequentazione degli impianti. Ma è proprio nel periodo di difficoltà che dobbiamo essere eccellenti, elaborando proposte per ricoinvolgere atleti ed amanti del nuoto e tornare agli ottimi risultati ottenuti in precedenza. Anche perché Sassari ha dimostrato di meritarli”.

© Riproduzione riservata