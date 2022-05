Pietro Marino e Lucia Ireni hanno vinto il terzo Open nazionale Tc Cagliari to Pula, torneo di tennis che, oltre al titolo, mette in palio anche due wild card per il tabellone principale dell'Itf del Forte Village per i vincitori e altrettanti inviti per le qualificazioni per i finalisti Gregorio Biondolillo e Federica Bilardo.

Nel tabellone maschile, Marino, accreditato della prima testa di serie e 1509 della classifica mondiale, è entrato in gara nei quarti battendo con un doppio 6-3 Francesco Mineo Mineo, per poi superare 6-4, 7-5 Antonio Caruso in semifinale e spuntarla 7-6(2), 5-7, 10-6 su Biondolillo in finale. Il finalista, numero 3 del seeding, ha estromesso due tennisti sardi: 6-1, 6-2 nei quarti Diego Pinna (Tc Cagliari) e con un doppio 6-4 in semifinale il numero 2 Niccolò Dessì (Tc Viterbo).

Nel femminile, Ireni ha superato due portacolori del Tc Cagliari, nei quarti Sara Festa 6-2, 6-1, e in semifinale Candela Bugnon 2-6, 6-3, 11-9, mentre Bilardo, testa di serie numero 1, ha battuto 6-0 6-1 Francesca Mostallino (Tc Cagliari) in semifinale. La finale non si è disputata perché la favorita della vigilia (728 Wta) era impegnata in contemporanea nei quarti di finale dell'Itf sui campi del resort di Santa Margherita di Pula.

