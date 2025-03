Si disputa sui campi del Match Ball Firenze Country Club l'Open Bnl che mette in palio punti utili per la classifica che decreterà i partecipanti alle Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia in programma a maggio al Foro Italico di Roma.

Nel circolo di Bagno a Ripoli sono presenti anche alcuni tennisti sardi.

Nel tabellone principale maschile, buon esordio per il 2.5 del Tc Terranova Leonardo Mazzucchelli, che l'ha spuntata 6-7, 6-4, 6-2 sul 2.6 ligure Mattia Coloretti e nel secondo turno sfiderà il 2.4 piemontese Lorenzo Comino.

Andrea Mendola (2.8 Tc Terranova) è stato sconfitto 6-3, 6-2 all'esordio nel tabellone di Seconda Sezione 2.6-2.8 dal 3.1 toscano Lapo Fabrizi. Stesso destino per Alessandro Califano (2.7 Tc Moneta), fermato 6-3, 4-6, 6-3 dal pariclassifica emiliano Arturo Pierangeli.

Nel main draw femminile, inizia bene la 2.5 algherese Anastasia Ogno, che regola 6-2, 6-0 la 2.6 laziale Chiara Pescetelli e giocherà nel turno successivo contro la 2.7 veneta Benedetta Baratto, che nel tabellone di Seconda Sezione 2.6-2.8 aveva eliminato 6-2, 1-6, 6-0 la 2.6 del Tc Tempio Emma Fiore Manca, numero 10 del seeding cadetto.

Nel tabellone principale, sconfitta 6-4, 6-2 dalla 2.5 marchigiana Tamara Ascolani la 2.7 del Tc Terranova Ludovica Mazzucchelli, brava ha superato la Seconda Sezione 2.6-2.8 non concedendo giochi alle 2.8 marchigiana Emily Di Giannantonio e superando 4-6, 7-5, 6-0 la 2.6 emiliana Sandy Mamini, numero 16 del tabellone cadetto.

