Brillano le stelle dell'Open Bnl che da Cagliari può portare i migliori alle Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia. E tra loro c'è anche Marcella Dessolis, che battendo in tre set la testa di serie numero 7 Sara Milanese si è qualificata per i quarti di finale, dove domani affronterà la numero 2 del seeding Cristiana Ferrando (Park Tc Genova), due anni fa numero 247 al mondo e seconda nella classifica del circuito dopo le vittori nei tornei disputati e in Trentino, Lombardia e Veneto.

Ai quarti anche un'altra portacolori del circolo ospitante, Alessandra Mazzola, e con lei Giulia Gabba, Jessica Bertoldo e Linda Salvi.

Domani entrano in scena anche Anastasia Grymalska (in testa alla classifica dopo le vittorie in Abruzzo, Puglia, Marche, Calabria e Umbria) e la testa di serie numero 1 Isabella Maria Serban (1229 Wta e campionessa uscente).

Noah Perfetti (813 Atp) e Niccolò Catini (714) non hanno fallito l’esordio: due partite a testa e due vittorie per andare ai quarti di finale.

Perfetti è partito dal Centrale con una vittoria (6-1, 6-2) su Alessandro Figurelli e poi ha ribadito il punteggio, a set invertiti, contro Filippo Alberti. In totale, solo sei game concessi agli avversari.

Più tortuosa la strada del romano Catini: anche lui sul Centrale ha battuto il sanremese Romeo Spinolo (con un doppio 6-3), ma poi, forse un po’ stanco, ha cominciato male (4-6) l’incontro con il piemontese Andrea Gola. Si è quindi ripreso, anche molto bene, con un doppio 6-1 nei set successivi.

E' stata la giornata d’esordio per il tre volte campione italiano di Seconda categoria Alessandro Ingarao: derby delle isole con Niccolò Dessì (Tc Cagliari), che in mattinata aveva vinto il primo turno con il romano Simone Macchione (7-5, 5-7, 6-3). Ma contro il siracusano c’è stato poco da fare: Ingarao ha vinto con il punteggio di 6-3, 6-2.

Bene anche l’altro siracusano, Antonio Massara, che si è imposto in tre set contro Gregorio Biondolillo (6-4, 5-7, 6-1).

Ai quarti anche l’ex Tc Cagliari Stefano Baldoni: il mancino ha alimentato le sue speranze di volare a Roma battendo 6-0, 6-2 Antonio Mazzeo.

Avanti Giuseppe Tresca in tre set contro il casertano Domenico Cocco, la vera sorpresa della giornata è l’uscita di scena di Andrea Paolini, numero 3 del seeding, battuto in tre set da Roberto Miceli (Team Vianello). Il favorito 22enne del Tennis Chieti ha vinto il primo set, ma poi ha perso gli altri due sempre 6-4. Miceli domani giocherà contro Perfetti.

Passa anche Pietro Marino, 6-1, 6-0 su Daniele Minighini: per lui c'è Baldoni.

Domani ai quarti quasi una finale: nella parte alta del tabellone si affrontano Ingarao e Catini.

© Riproduzione riservata