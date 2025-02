Il circuito che mette in palio punti e pass per le Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia prosegue in Sicilia, con l'Open Bnl di Catania sui campi del Ts Monte Ka' Tira di San Gregorio.

Buona prova di Edoardo Pilia (2.6 del Tc Cagliari), che ha lottato per quasi tre ore per avere la meglio 7-6, 2-6, 6-3 sul 2.7 ragusano Michelangelo Giuffrida e si qualifica così per il turno decisivo del tabellone maschile della seconda sezione Open 2.8-2.5, che consegna il pass per il main draw. Ultimo ostacolo per Pilia, la testa di serie numero 15 Antonio Casalnovo (2.5 cosentino).

Ultimo turno dove sarebbe dovuto scendere in campo un altro alfiere del Tc Cagliari, Riccardo Ciulli. Ma il 2.5, accreditato della 13esima testa di serie, ha dato forfait, cedendo il passo al 2.7 siracusano Salvatore Di Simone. Nel tabellone principale, ci sarà Marco Dessì (2.4 del Tc Moneta).

Nel main draw femminile, prosegue l'avventura di Sofia Del Balzo Ruiti (2.6, Ct Decimomannu), che ha eliminato 6-1, 4-6, 6.3 la 2.5 pistoiese Vittoria Benedetti. in circa due ore e mezza di gioco. Nel prossimo turno, sfiderà la vincente della sfida tra la 2.7 torinese Matilde Iezza e la 2.5 catanese Martina Lo Pumo.

© Riproduzione riservata