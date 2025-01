Alessandra Mazzola e Pietro Marino si aggiudicano l'Open Bnl di Cagliari, torneo nazionale valido per le Prequalificazioni agli Internazionali di Roma.

Nel femminile, il successo va a Mazzola, tennista di Riccione tesserata per il Tc Cagliari, che a ventiquattro ore dal trofeo di doppio, ha sollevato anche quello del singolare. La sua avversaria, Cristiana Ferrando, si era infortunata ieri nel primo set della semifinale contro Linda Salvi. Era andata avanti lo stesso, vincendo. Ma oggi ha pagato il conto. Ci ha provato lo stesso. Ma dopo otto giochi (5-3 Mazzola) ha dato forfait.

«Sono soddisfatta di questa settimana - ha dichiarato Alessandra Mazzola - Peccato per la finale, è sempre brutto vincere per ritiro. Sono molto contenta delle persone che mi hanno sostenuto questa settimana. Mi sento come a casa qua a Cagliari, è sempre bello tornare».

Finale tutta siciliana nel maschile: Catania contro Siracusa. Ha vinto l’etneo Marino 7-6(4), 4-6, 6-3, al termine di un lungo braccio di ferro con il favorito della vigilia Alessandro Ingarao. Bravo Marino, che ha messo in fila Stefano Baldoni, Noah Perfetti e, in finale, quell'Ingarao che negli ultimi tre anni a Cagliari ha vinto tre scudetti di Seconda categoria in singolare e doppio.

«Sono molto contento per come è andato questo torneo – ha detto Marino - E' stato molto duro, visto che in tutti questi giorni sono stato più di dieci ore in campo. Dai quarti in poi, sempre tre ore e mezza di partita. Sono molto contento. Oggi è stata difficile contro un amico fuori dal campo, quindi una partita con più tensione rispetto al solito. Spero di riuscire a qualificarmi alle Prequali del Foro Italico. Credo che con questa vittoria dovrei essere già dentro. Speriamo».

Nel doppio maschile, rivincita di Ingarao che, con il compagno di circolo Antonio Massara, ha conquistato 6-2, 6-3 il titolo contro la giovane coppia formata da Lorenzo Beraldo e Sebastiano Cocola.

