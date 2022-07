“Dopo tre anni di settore giovanile, ritorno a guidare una prima squadra. Lascio l'Usinese dopo due anni da responsabile tecnico del Settore giovanile, dove ho avuto la fortuna di collaborare con un gruppo di dirigenti splendidi e soprattutto un gruppo di amici. Ora sono fiero e orgoglioso di poter guidare l'Olmedo in Prima categoria, non vedo l'ora di cominciare la stagione. Una piazza importante, una dirigenza esperta con idee chiare che sta allestendo una squadra competitiva”.

Questo il primo commento di Geppo Serra, il nuovo tecnico che l'Olmedo, in vista del prossimo campionato di Prima Categoria di calcio regionale, ha scelto per sostituire Gianluca Pinna.

