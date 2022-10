Sono stati tre match combattutissimi quelli della terza giornata della C Silver di basket. Al PalaEsperia, tra Olimpia e Sant’Orsola è stato un testa a continuo fatto di sorpassi e controsorpassi e alla fine i cagliaritani si sono imposti davanti al proprio pubblico per 72-71. I pumas hanno mandato in doppia cifra cinque giocatori - Tocco (18), Canzini (10), Piras (13), Frattaroli (11) e Corsi (13) - mentre ai leoni arancioneri non sono bastate le prestazioni super di Pilo (20), Basoli (21) e Puggioni (7).

“L’Olimpia è stata davvero brava a contenere tutte le situazioni e a rimanere attenta, si è vista la crescita dei giovani, se la sono meritata. Noi abbiamo faticato un po’ di più”, ha commentato il coach sassarese Giampaolo Mazzoleni.

“Dopo un paio d’anni difficili, in cui dei ragazzi quindicenni pagavano il gap con gli avversari, ma ora ci stiamo togliendo un po’ di soddisfazioni. Abbiamo tanto da imparare perché ci sono atleti di 17-18 anni, ma è stata una grande prestazione contro una squadra molto importante. Il nostro obiettivo è che i ragazzi imparino a giocare a pallacanestro raggiungendo i loro massimi livelli”, ha commentato coach Alessandro Sulis.

Gli altri incontri. Vittorie interne anche per Uri e Il Veliero Calasetta. I giallorossi del Buk hanno centrato il primo successo stagionale battendo la Ferrini 92-86. I ragazzi di coach Ziranu hanno trafitto i biancoverdi con una serie di triple che si è rivelata decisiva per far pendere la bilancia dalla parte dei turritani, trascinati da Spanu (20), Spissu (23), Musso (15) e Masu (13). Ai quartesi, invece, non sono bastati i centri dei soliti Graviano (27), Pedrazzini (18), Putignano (16) e Saba (12).

A Calasetta, intanto, Il Veliero di coach Danilo Magera ha sconfitto in rimonta la Sef Torres per 83-81. I tabarchini, sotto dopo i primi due quarti (18-24; 13-17), hanno invertito la rotta nella ripresa e trovato l’allungo decisivo con Werlich (27), Pipiciello (15), Barreiro (10), Zucca (16) e Jodkevicius (12).

Stasera, alle 18.30, il posticipo tra Antonianum Quartu e Manitech Elmas.

