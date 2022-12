Mentre tutto intorno saltano panchine, con San Donato Tavarnelle, Imolese, Vis Pesaro e Montevarchi che per provare a tirarsi fuori dalla lotta per non retrocedere hanno optato per il cambio di allenatore, l’Olbia tira dritta per la sua strada.

Nella speranza di iniziare finalmente a raccogliere i frutti del suo lavoro. Archiviato il pareggio nello scontro diretto con la Recanatese, la squadra di Roberto Occhiuzzi ha davanti l’Everest della capolista Reggiana, da affrontare sabato, alla 18ª giornata di Serie C, a Reggio Emilia, dove l’avversario ha conquistato 19 dei suoi 36 punti in classifica, perdendo solo contra l’altra “big” Cesena, pareggiando col redivivo Pontedera e subendo appena 3 gol in 8 partite.

L’anno scorso contro gli emiliani in trasferta finì 0-2, e pure al ritorno al “Nespoli” si imposero i granata del confermato Aimo Diana, in quell’occasione per 1-0. Lo stato di forma delle contendenti – la Reggiana reduce da 4 vittorie consecutive e imbattuta dal 19 ottobre, l’Olbia, terzultima della classe con 13 punti, da due pareggi e due sconfitte, e a secco di successi dal 6 novembre – lascia intendere che sabato al “Città del Tricolore”, stadio nel quale i galluresi non hanno peraltro mai vinto, non ci sarà storia.

Ma attenzione ai pronostici. Che sono fatti anche per essere smentiti. Soprattutto se la Reggiana sottovaluterà un’Olbia in difficoltà, o se l’Olbia, sorprendendo i più, sarà in grado di fare la partita della vita. Come auspicano tutti nell’ambiente, e il tecnico in primis.

