Causa squalifica, Luca La Rosa e King Udoh saranno i grandi assenti della gara esterna col Pontedera, in programma domenica per la 35ª giornata di Serie C.

Con 26 e 32 presenze, l’esperto centrocampista e il bomber – a segno 11 volte dall’inizio del campionato – sono tra i giocatori più utilizzati da Max Canzi, chiamato a sostituirli nella delicata sfida con i toscani, che dopo lo 0-0 casalingo col Teramo potrebbe decidere molto del futuro dell’Olbia anche in ottica post season.

Finora senza La Rosa, alla terza squalifica, la prima per somma di ammonizioni – per un totale di 6 giornate – i galluresi hanno collezionato 1 vittoria, 4 sconfitte e un pari; bilancio in pareggio, invece, quando è mancato Udoh, alla seconda squalifica e prima, pure lui, per somma di ammonizioni: senza il suo capo cannoniere, l’Olbia ha vinto una partita e ne ha perso un’altra.

Dati che lasciano, forse, il tempo che trova, ma se i due vantano così tante presenze quest’anno una ragione ci sarà. Partito in sordina, La Rosa s’è guadagnato strada facendo la maglia da titolare inamovibile, mentre Udoh è l’attaccante più prolifico dei bianchi, seguito da Daniele Ragatzu (10 gol) e Nunzio Lella (4).

Le alternative, soprattutto a centrocampo, non mancano, e allora la speranza è che chi li sostituirà punti, con la prestazione di domenica, a mettere in difficoltà Canzi nel rush finale una volta che La Rosa e Udoh saranno tornati a disposizione del tecnico dell’Olbia.

