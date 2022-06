Al netto delle suggestioni del gossip, che dà il difensore ex Torres Riccardo Idda in partenza per Olbia insieme al tecnico Roberto Occhiuzzi, che l’ha avuto a Cosenza, e Daniele Ragatzu di ritorno al Cagliari in Serie B, l’Olbia avrebbe uno zoccolo duro da cui ripartire, e si tratta dei giocatori sotto contratto per almeno un altro anno.

Dal momento che divorzi e prestiti sono sempre dietro l’angolo, e che con un calciomercato lungo 2 mesi – durante il quale il diesse Tomaso Tatti avrà il suo bel da fare – tutto è possibile, il condizionale è d’obbligo. Ma intanto il club gallurese ha in rosa a oggi 14 giocatori. E uno di questi è proprio Ragatzu, fresco di rinnovo al pari di Luca La Rosa ed Emerson.

Poi, ci sono il capitano Francesco Pisano, Simone Pinna, Manuel Giandonato, King Udoh, Fabrizio Brignani, Christian Travaglini, Christian Arboleda, Simone Mancini, Nikolas Saira, Christophe Renault e Luca Belloni. Dunque “i baby”, giovani come Fabio Occhioni, Antonio Demarcus e Valerio Secci, al rientro gli ultimi due dai prestiti rispettivamente all’Atletico Uri e alla Primavera del Cagliari, che verranno valutati per la linea verde e altri in scadenza a fine mese, come il portiere Maarten Van der Want, che potrebbe prolungare a breve, e Giacomo Finocchi, arrivato a gennaio e mai impiegato durante la sua permanenza in Gallura.

Un buon gruppo, insomma, per programmare la stagione 2022/23 di Serie C. Rispetto alla quale, è giusto ricordarlo, la parola del nuovo allenatore, che salvo sorprese sarà Occhiuzzi, avrà il suo peso.

