Il Trastevere ufficializza l’acquisto di Gianmarco Staffa: il centrocampista romano, classe 2000, tornerà dunque a Olbia il 23 febbraio da avversario.

La partenza a sorpresa del giocatore, arrivato all’Olbia la scorsa estate e diventato capitano dei bianchi dopo l’allontanamento di Luca La Rosa, ha suscitato dispiacere e qualche polemica nell’ambiente. Intanto, l’Olbia ha perso uno dei migliori marcatori, dal momento che con la maglia bianca l’ormai ex numero 16 ha segnato 5 reti tra campionato e Coppa Italia di Serie D, senza contare che Staffa è andato a rinforzare l’organico di una delle antagoniste dirette in ottica salvezza.

A proposito di rinforzi, dopo Ragatzu e Biancu Zé Maria ne attende di nuovi: questa settimana al Geovillage, alla ripresa degli allenamenti post sconfitta col Guidonia, il tecnico brasiliano ha potuto testare diversi giocatori. Alcuni di questi potrebbero fare al caso dell’Olbia, ma se ne riparlerà la prossima settimana: contro l’Anzio domenica al “Nespoli”, in occasione della 4ª giornata di ritorno, l’ex Inter dovrà fare con quel che ha.

Al momento l’Olbia conta una trentina di tesserati, ma tra giocatori finiti ai margini del progetto, vedi Anelli e Santi, e altri fuori dai radar, su tutti Totti, la rosa effettiva è ben più ridotta. A ciò si aggiunga la maxi squalifica di Marie-Sainte, che dopo il rosso rimediato in panchina durante il match di Guidonia ha preso 5 giornate, e non rientrerà, quindi, prima del 2 marzo e della sfida sul campo della “big” Puteolana. Sempre che l’esperto difensore centrale, che nelle ultime due gare ha fatto panchina, non decida di risolvere prima di allora il contratto che lo lega al club gallurese.

