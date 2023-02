Adesso è ufficiale: il derby di domenica tra Olbia e Torres sarà riservato ai soli residenti nei comuni della Provincia di Sassari.

È quanto ha disposto oggi il Gos raccogliendo le indicazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, di modo che l’acquisto dei biglietti e l’accesso allo stadio “Nespoli” sarà consentito esclusivamente dietro l’esibizione di un documento di identità che attesti la condizione. Questioni di sicurezza, essendo il derby tra olbiesi e sassaresi così sentito, e a maggior ragione quello della 29ª giornata del campionato di Serie C.

Se i bianchi vanno a caccia di punti salvezza, i rossoblù, che hanno una classifica più tranquilla, ci tengono (tra le altre cose) a vendicare sia la sconfitta in Coppa Italia, sia il pareggio subito all’andata allo scadere.

Le ragioni per infiammare la sfida, calda di per sé, non mancano, ragion per cui, sempre per motivi di sicurezza, anche il botteghino del “Nespoli” chiuderà in anticipo, ovvero alle 13, un’ora e mezzo prima del calcio d’inizio di Olbia-Torres. Nei punti vendita della città e online, invece, i biglietti saranno acquistabili fino alle 13.30.

La società ricorda inoltre che i ragazzi di età inferiore ai 15 anni possono accedere allo stadio soltanto se accompagnati da una persona adulta con grado di parentela, e che la vendita dei biglietti per il settore ospiti chiuderà alle 19 di sabato.

