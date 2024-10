Nel bel mezzo del marasma dell’Olbia, penultima in classifica e travolta dalla notizia dell’apertura di un’indagine per presunti atti di razzismo e intimidazioni all’interno dello spogliatoio, Lucas Gatti ci tiene innanzitutto a scusarsi.

Alla vigilia dell’anticipo della settima giornata di Serie D, il neo allenatore dei bianchi esordisce così: “Vorrei chiedere scusa ai tifosi che sono venuti a sostenerci a Cassino perché dopo la partita non sono andato a salutarli: ero nervoso, ma nessun risultato giustifica il mio comportamento”.

La speranza è che i tifosi apprezzino e accorrano al “Nespoli” domani, per la sfida con la Paganese, più numerosi che mai. “Abbiamo bisogno del loro sostegno sempre, a maggior ragione adesso, che siamo in difficoltà: non dobbiamo dimenticare”, ha sottolineato Gatti questo pomeriggio, prima di presentare la partita con la quinta della classe, “che noi giochiamo per loro, perché dietro una società e una squadra c’è la storia della gente”.

Sulle possibili ripercussioni a livello mentale della notizia dell’indagine della Procura federale, l’allenatore argentino, che ha debuttato domenica sul campo dell’allora capolista Cassino con un pareggio, un 2-2 subito in rimonta – da cui il nervosismo post gara –, si limita a dire: “Spero che in campo le vicende extra-campo incidano niente: ho letto la replica del club, sono cose che andranno discusse nelle sedi opportune”.

Per poi aggiungere: “Noi dobbiamo pensare a lavorare e a essere competitivi: ripartiamo dall’atteggiamento di domenica. Ci attende una partita importante, 3 punti contro la Paganese darebbero un senso al punto di Cassino”.

Rientra dalla squalifica Costanzo, opzione in più in avanti per Gatti contro una delle difese meno battute del Girone G; resta fuori per problemi fisici Marie-Sainte.

Squadre in campo al “Nespoli” alle 14: arbitra Mattia Mirri di Savona.

