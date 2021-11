Buon primo tempo dell’Olbia, di scena sul campo del Siena, questo pomeriggio, nell’anticipo della 14ª giornata di Serie C.

Squadre sullo 0-0 all’intervallo, con più di un’occasione da una parte e dall’altra per sbloccare il risultato: ad aprire la serie per la formazione allenata da Max Canzi, al “Franchi” da ex, quella firmata da Ragatzu dopo appena 6’, da angolo di Emerson, sulla quale il portiere di casa si salva come può.

Toscani pericolosi al quarto d’ora con Varela, annullato da un Emerson in grande spolvero: il centrale brasiliano sarà fondamentale al 22’ nel negare a Terigi un gol a porta vuota per la maldestra uscita di Van der Want sul corner di Caccavallo.

Da segnalare l’insidiosa punizione di Ragatzu intorno alla mezz’ora, che costringe Lanni in calcio d’angolo, e l’intervento decisivo di Van der Want su Caccavallo al 35’. Gara equilibrata: si deciderà tutto nella ripresa.

© Riproduzione riservata