Il riscatto per l’Hermaea Olbia corre sul filo del match con l’Esperia Cremona, ospite domani sera al GeoPalace nel turno infrasettimanale di A2 femminile di volley.

La due sconfitte consecutive, in Coppa Italia col Talmassons e in campionato con l’Itas Trentino, possono essere superate con un successo nel palazzetto di casa. Che finora non ha mai tradito. “Veniamo da due partite con avversari di prima fascia, che se da un lato vanno archiviate in fretta, dall’altro ci hanno dato spunti su quegli aspetti su cui dobbiamo focalizzarci per avere buone performance di squadra e restare in fiducia durante le gare sfruttando quello che è il nostro reale potenziale, tecnico e agonistico”, interviene il coach Dino Guadalupi presentando la sfida della quarta giornata di ritorno del campionato cadetto.

“Sarà nostra priorità tenerlo presente nelle prossime gare e già dalla partita con Cremona, che, per via della classifica attuale, si presenta come uno scontro diretto”, aggiunge l’allenatore della galluresi, seste nel girone A con 19 punti, in zona promozione, a +1 sulla formazione lombarda. “Loro hanno una nuova palleggiatrice ma hanno già trovato i loro meccanismi col nuovo innesto, possono contare su situazioni di muro molto fisiche e su ottime qualità difensive: da parte nostra – conclude Guadalupi – sarà importante coniugare la giusta aggressività con la capacità di restare lucidi e pazienti quando l’avversario non ci concederà punti facili”.

Squadre in campo alle 20.30: arbitrano Andrea Galteri e Alessandro Oranelli.

© Riproduzione riservata