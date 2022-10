“Archiviamo anche questa seconda partita del campionato di serie B nazionale, con la consapevolezza di aver affrontato le due squadre più ostiche del campionato”.

Dopo la seconda sconfitta stagionale, 69-5 a Milano, il presidente dell'Olbia Rugby Maurizio Spano commenta il momento della sua squadra,

“La trasferta milanese contro gli Amatori Union Rugby Milano è stata durissima. Il caldo soffocante e una vera e propria invasione di insetti sul campo hanno reso il match ancora più complicato. Abbiamo migliorato il gioco nei reparti considerati più deboli, esprimendo un numero di giocate maggiore rispetto alla prima partita contro il Piacenza Rugby Club e portandoci più volte vicino alla meta. La strada da percorrere è lunga e difficile, ma sappiamo di poter contare su un gruppo forte ed omogeneo e su un tecnico con le idee chiare. Voglio esprimere le mie più sincere congratulazioni all’autore della meta di Olbia Rugby, Gabriele Birardi, classe 2005, fra i migliori in campo è sicuro protagonista nel proseguo del campionato”, prosegue il patron gallurese, con conclude guardando al prossimo turno: “Il prossimo appuntamento vedrà la squadra in trasferta contro l’Ivrea Rugby Club Asd. La squadra è forte e crede in se stessa, non posso che essere ottimista”.

