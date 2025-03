Tre giorni di break e martedì si riparte. L’Olbia approfitta della sosta del campionato di Serie D per rifiatare. Domani non si gioca, così l’allenatore Zé Maria ha concesso alla squadra qualche giorno libero prima di riprendere la preparazione della gara col Savoia, in programma il 23 marzo al “Nespoli”.

L’avversario dell’11ª giornata di ritorno è di quelli in gran forma: come l’Olbia viene da tre vittorie consecutive, ma a differenza dei galluresi con 42 punti può dirsi salvo, e lotta per i playoff, distanti al momento 3 lunghezze. Da vedere se e come la sosta influirà sulla condizione dei giocatori, anche se, su questo punto, nel post partita con l’Atletico Lodigiani Zé Maria è stato chiaro: «La pausa arriva in un buon momento. Abbiamo speso tanto nelle ultime partite: ci serviva tirare il fiato».

Intanto, a quota 33 i bianchi si godono la zona tranquilla della classifica, e mentre si guardano le spalle, con i playout che incombono a 2 punti, buttano l’occhio ai playoff, distanti 12 lunghezze. Aritmeticamente, il traguardo è possibile. «Sognare non costa niente», sottolinea Daniele Ragatzu, tornato al gol (su assist di Costanzo) proprio contro l’Atletico Lodigiani. Prima, però, bisogna conquistare il primo fondamentale obiettivo della conferma della categoria.

