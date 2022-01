Porte girevoli all’Olbia, che ha salutato qualche giorno fa un centrocampista, Luca Palesi, girato in prestito con diritto di riscatto all’Ancona Matelica nel suo stesso girone, il gruppo B, del campionato di Serie C, e accoglie ora un centrocampista.

Con altre caratteristiche. Si tratta di Fausto Perseu, ufficializzato oggi come primo innesto del mercato invernale. Classe 2002, il mediano romano, sardo per parte di padre, arriva in prestito secco dalla Cremonese e ha trascorso la prima parte della stagione con la maglia della Pergolettese nel girone A di Serie C, collezionando 5 presenze. “La Società rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo dall'Us Cremonese i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Fausto Perseu”, recita la nota diramata dall’Olbia.

Chi è. “Nato a Roma il 17 dicembre 2002, Perseu è un centrocampista cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Chievo Verona. Nella stagione 2020/21 si è trasferito in Serie D tra le file del Fiorenzuola dove, con 31 presenze e 6 reti, ha contributo da protagonista alla promozione del club emiliano nei professionisti”. Dunque, la C. “In estate viene quindi acquistato dalla Cremonese – prosegue la nota emessa stasera dal club gallurese – che lo gira in prestito alla Pergolettese per disputare il campionato di Serie C. Con la squadra gialloblù ha totalizzato 5 presenze”.

Perseu, che arriva a Olbia in prestito fino al 30 giugno, sarà a disposizione del tecnico Max Canzi per la trasferta di domenica sul campo del Cesena.

