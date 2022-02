La trasferta di Gubbio per rilanciarsi in Serie C. “Sappiamo che questa gara può essere il crocevia della nostra stagione, ma in positivo”, dice Max Canzi presentando la sfida della 7ª giornata di ritorno, in programma domani (ore 14).

Vista sul settimo posto. “Siamo a 3 punti dal settimo posto, e questa una di quelle partite “del nostro campionato”, perché sappiamo benissimo che le squadre ai primi posti ne stanno giocando un altro, per cui dal match col Gubbio – ribadisce l’allenatore dell’Olbia – abbiamo più da guadagnare che da perdere”. Anche perché in caso di successo i bianchi aggancerebbero a quota 31 gli umbri nel girone B, riconquistando la zona promozione persa dopo le 3 sconfitte di fila maturate contro Cesena, Ancona Matelica ed Entella.

“Quando analizzi ciò che è stato cerchi di enfatizzare ciò che di buono è stato fatto e allo stesso tempo di porre l’accento sugli errori commessi, in modo da non ripeterli”, spiega a proposito Canzi. “Ripartiamo dunque dalla prestazione, nella consapevolezza che contro il Gubbio, che è una squadra che esprime un buon calcio e attacca con molti giocatori, dovremo essere bravi a mantenere la concentrazione fino alla fine e a ridurre al minimo i cali di attenzione”.

La vittoria all’andata. Per la cronaca, all’andata vinsero i galluresi 1-0 con gol di Lella. Salteranno l’appuntamento dello stadio “Barbetti” La Rosa ed Emerson per squalifica e Boccia, Renault e Finocchi per problemi fisici: Gubbio-Olbia sarà diretta dell’arbitro Giuseppe Mucera di Palermo.

