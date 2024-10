Alla vigilia della trasferta di Trastevere Lucas Gatti chiede all’Olbia “determinazione”. Perché, dice il tecnico dei bianchi presentando il turno infrasettimanale valido per l’8ª giornata di Serie D, “senza, nulla ha senso: puoi vincere con la determinazione anche se non hai ordine e controllo, ma il contrario no”.

La sconfitta subita sabato dalla Paganese brucia ancora, e la classifica dal basso dell’ultimo posto con 2 punti, in coabitazione con la Costa Orientale Sarda, oltre a cozzare con l’obiettivo del pronto ritorno in Serie C fa temere il peggio. Domani al “Trastevere Stadium - Vittorio Bachelet” i galluresi hanno la possibilità di archiviare prima l’ultimo amaro risultato. “Però serve la vittoria”, suona la carica Gatti.

“La squadra sta bene ma deve uscire da una dinamica negativa, che purtroppo finisce solo vincendo”, spiega poi. “Una vittoria può cambiare il clima, ma per vincere serve determinazione: la chiave ora è questa”, ribadisce l’allenatore argentino, arrivato a Olbia 2 settimane fa. “Il Trastevere è una squadra giovane, ma ha uomini che, se li fai giocare, davanti possono farti male con facilità: ci sarà da soffrire”.

Cosa a cui l’Olbia è abituata. “Dopo la sconfitta con la Paganese abbiamo vissuto giorni difficili, ma non abbiamo mai perso di vista che alcune cose sono migliorate”, aggiunge l’ex Boca Juniors. “I risultati, si sa, dipendono da tanti fattori, ma noi dobbiamo continuare a cercare l’ordine senza il pallone e il controllo della partita attraverso il pallone, evitando di perderlo per evitare situazioni pericolose. E essere determinati negli ultimi 30, 40 metri: là deve venire fuori il singolo”, insiste Gatti. “Abbiamo tanti giocatori bravi, ma devono giocare con la giusta libertà mentale: possiamo preparare la partita nei minimi dettagli, ma siamo tutti consapevoli – conclude il tecnico – che la vittoria dipende dalla determinazione dei giocatori”.

Squadre in campo alle 15: dirige l’arbitro Fabio Rinaldi della sezione di Novi Ligure.

