Roberto Occhiuzzi non teme le sfide. Il nuovo allenatore dovrà guidare l’Olbia verso i playoff di Serie C bissando il traguardo dell’anno scorso.

E dovrà farlo con una squadra nuova, per lui e per la composizione della rosa, che vanta a oggi nove volti nuovi. “C'è stato un rinnovamento, ma la Società è stata brava a tenere elementi importanti che hanno già acquisito la mentalità dell’Olbia Calcio e che dovranno aiutare i nuovi a inserirsi al meglio: il ritiro servirà a valutare la rosa nell'insieme, ma la volontà è quella di confermarsi e migliorare”, dice il tecnico ex Cosenza da Buddusò, sede della preparazione precampionato dei bianchi.

“Sono un allenatore esigente e gli stessi ragazzi dovranno esserlo, sia verso loro stessi che verso i compagni: a livello tecnico vedremo strada facendo – aggiunge – ma partiamo comunque da una base importante sulla quale innesterò le mie idee”.

Intanto, il club apre la prevendita, utile a evitare code e caldo al botteghino il giorno della partita, per il Trofeo Sardegna, in programma sabato, a partire dalle 19, al “Nespoli”: in campo l’Olbia e il Cagliari, che si sfidano per la sesta volta in quello che per i galluresi rappresenta il primo test estivo della stagione 2022/23.

