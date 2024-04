Decine di aneddoti e la vittoria, diventata storica, Miky Biasion, autentica leggenda del rally italiano e mondiale, hanno ammaliato il pubblico della Biblioteca Civica di Olbia con la narrazione della gara del cuore, quella mille miglia africana legata a filo doppio con la strepitosa stagione della Lancia.

Introdotto dallo speaker Tommy Rossi, il pilota veneto - 17 Rally vinti, 2 volte campione del mondo - ha presentato l’ultima fatica letteraria ( scritta insieme al giornalista Maurizio Ravaglia) ”Io e il Safari: l’epopea della Lancia Delta in Kenya”, storia del Safari Rally vinto nel 1988 e nel 1989.

«Disputare quel rally e diventare pilota della Lancia erano i miei sogni di ragazzino amante delle corse» ha ammesso Biasion. La passione, la voglia di vincere e di affermarsi, i racconti inediti e i retroscena della messa a punto della macchina, Biasion ha ripercorso anche altri momenti della sua carriera e sottolineato l’importanza dei rally, test fondamentali nello sviluppo di applicazioni per le vetture di tutti i giorni. Il pilota sarà tra i protagonisti, su KimeraEVO37, del settimo “Rally Storico Costa Smeralda”, in partenza oggi: all’incontro Edoardo di Lauro, Ac di Ts Adventure, ha illustrato la tappa olbiese.

«Per la prima volta tocchiamo un centro abitato importante come Olbia, sarà un arrivo di tappa. Dalle 17,30 di domani - ha spiegato - dopo 4 prove speciali transiteremo proprio davanti al Municipio. Per i più appassionati, al Molo Brin, sarà presente il palco assistenza senza dimenticare l’appuntamento con il fondatore del famoso canale youtube, nell’ambito della comunicazione dell’auto sportiva, Davide Cironi. Le vie del centro storico saranno l’ideale per immergervi nella realtà dei rally storici e per rivivere gli anni d’oro del rally, come abbiamo fatto oggi».

