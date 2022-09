Ultimi allenamenti in terra sarda per l’Olbia, che domani partirà per la Toscana, dove domenica, a partire dalle 14.30, affronterà l’Aquila Montevarchi nel match della 2ª giornata del campionato di Serie C.

Dopo il test in famiglia con la Primavera di Oberdan Biagioni, vinto 9-0 con reti di (nell’ordine) Brignani, Babbi, Biancu, La Rosa, Contini (doppietta per lui), Zanchetta e Konig, la squadra di Roberto Occhiuzzi è tornata in campo questa mattina per un’altra seduta di allenamento, mentre domattina al “Nespoli” è in programma la rifinitura.

Dopo il buon avvio, caratterizzato dal successo casalingo sul Pontedera, i bianchi puntano a ripetersi al “Brilli Peri” di Montevarchi, stadio in cui si imposero l’anno scorso 2-0 con gol di Udoh e Travaglini, ma dovranno guardarsi da un avversario determinato a riscattarsi davanti al proprio pubblico dopo lo 0-2 esterno col Gubbio.

Non faranno parte del gruppo Nanni e Secci, assenti contro il Pontedera rispettivamente per una lombosciatalgia e per un problema a una caviglia, e il ritrovato Palesi: reduce dal prestito all’Ancona e dall’intervento al crociato dopo l’infortunio della scorsa primavera, non tornerà a disposizione di Occhiuzzi prima di un mese.

