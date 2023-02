Pareggio in rimonta per l’Olbia con la Virtus Entella nell’anticipo dell’8ª giornata di ritorno di Serie C, giocato stasera al “Nespoli”.

Trafitta da Merkaj al 24’ del primo tempo, 3’ dopo la squadra di Roberto Occhiuzzi fallisce l’occasione per ripristinare subito l’equilibrio con Ragatzu su rigore ottenuto dall’ex Dessena, entrato in contatto in area con Chiosa. Ma nella ripresa, poco prima della mezz’ora i galluresi pareggiano i conti con Travaglini servito da Ragatzu, portando a casa un buon punto contro la terza della classe.

Un punto che non aiuta però molto in classifica, dove i bianchi non riescono a uscire dalla zona retrocessione.

