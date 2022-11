Quanto peserà il pareggio con l’ultima della classe si capirà, forse, solo vivendo. Intanto, l’Olbia ferma il San Donato Tavarnelle sul 2-2 al “Nespoli”, al termine della sfida della 13ª giornata di Serie C, e strappa un punto in dirittura d’arrivo.

Un punto insperato. Che sa tanto di beffa (e tragedia) sventata. Tempo 4’, la squadra di Roberto Occhiuzzi è già sotto, punita da Ubaldi, complice l’uscita a vuoto di Gelmi. Fortuna vuole che Ragatzu pareggi subito i conti, al 6’, su assist di Emerson, ma superata la mezz’ora, l’ex Calamai estrae il classico coniglio dal cilindro freddando Gelmi su punizione.

Nella ripresa, nonostante i cambi, il risultato sembra non voler cambiare, finché al 43’ entra Boganini e, in un amen, sigla il 2-2 per i bianchi con un gran gol. Il bicchiere è decisamente mezzo pieno per i galluresi, per i quali una sconfitta contro la matricola toscana avrebbe significato l’aggancio in classifica e il ritorno agli inferi.

Ma c’è ancora molto su cui lavorare, mentre all’orizzonte si staglia la trasferta in casa della “big” Carrarese.

