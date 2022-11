Cambiano gli orari due partite dell’Olbia. Si tratta della gara col Cesena, in programma sabato 26 novembre al “Nespoli” con fischio d’inizio alle 14.30 (anziché alle 17.30, come precedentemente comunicato), e della trasferta sul campo dell’Alessandria di martedì 29, che si giocherà alle 13 (e non alle 21, come indicato inizialmente).

Intanto, la squadra di Roberto Occhiuzzi prepara il match con la Carrarese di domenica, che inizierà alle 12: per arrivare al meglio alla sfida del “Dei Marmi”, valida per la 14ª giornata di Serie C, i galluresi partiranno per la Toscana oggi.

Domani la rifinitura e la conferenza stampa in cui Occhiuzzi presenterà l’incontro con i marmiferi, nel quale mancheranno Contini, Minala e Emerson per squalifica e Zanchetta, Nanni, Palesi e Secci, in fase di recupero post infortunio.

Facile che tra i convocati spunti il nuovo acquisto Mordini: arrivato a inizio settimana, l’ex Teramo si è allenato col resto del gruppo e potrebbe partire con la squadra per Carrara. Per debuttare – chissà – già domenica, magari a gara in corso.

