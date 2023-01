Olbia in campo per la ripresa. Oggi, il primo allenamento pomeridiano al Geovillage. Nel giorno in cui riparte anche il calciomercato.

Una finestra dalla quale attingere per puntellare la rosa a disposizione di Roberto Occhiuzzi, determinata a conquistare la salvezza diretta in Serie C dopo una prima parte di stagione deficitaria, caratterizzata da 15 punti nelle prime 20 giornate di campionato. Si cerca un portiere, possibilmente un under, per sostituire l’infortunato Gelmi. E, magari, un centrocampista e una punta, ma a fronte di altrettante uscite: questione di lista, e di un massimo possibile di 24 giocatori senza limiti di età più uno nato dal 2003 in poi.

Circolano i primi nomi, il direttore sportivo Tomaso Tatti si è mosso con largo anticipo, ma i tifosi restano scettici: in molti non credono nella salvezza, manifestando via social la propria delusione per una squadra che, sul piano dei risultati, non è mai riuscita a invertire la rotta.

Dal mercato arriveranno rinforzi, ma nulla che possa stravolgere la rosa. Ed è questo che preoccupa i supporters dei bianchi, delusi dal rendimento di molti giocatori e convinti che un paio di buoni acquisti non basteranno per salvare la baracca.

