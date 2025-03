L’ambizione vien vincendo. Confermata la categoria in anticipo, la Resinglass Olbia affronta il rush finale della Pool Salvezza della A2 femminile di volley con l’obiettivo di difendere il primato conquistato dopo la vittoria col Casalmaggiore.

Primo ostacolo per la squadra di Dino Guadalupi la Clai Imola Volley, antagonista in trasferta nell’anticipo della 2ª giornata di ritorno della Pool Salvezza, in programma domani in prima serata, e sconfitta all’andata al tie-break. «Ci attende una gara dura contro un avversario che ha trovato stabilità dopo qualche cambiamento nel roster risalente all’ultima parte della regular season e che ha avuto il tempo di essere interiorizzato», interviene Guadalupi presentando la sfida del Palasport Ruggi.

«Faremo qualche aggiustamento rispetto alla gara d’andata, dove non avevamo brillato in alcune situazioni di muro. Per il resto, proveremo a portare la qualità di gioco che abbiamo mostrato nelle ultime gare». Che hanno fruttato alle galluresi tre successi di fila e quota 38 in classifica, che oltreché il primo posto vale la certezza di giocare anche il prossimo anno, per la dodicesima stagione consecutiva, nel torneo cadetto.

«Conquistata l’aritmetica salvezza, il nostro obiettivo diventa quello di continuare a fare il massimo in ogni gara per onorare il campionato, il club e noi stessi», aggiunge il tecnico brindisino. «Ci stiamo esprimendo a ottimi livelli e in fiducia, cosa che ci dà la spinta e l’entusiasmo per proseguire su questa strada. Stiamo riuscendo a sfruttare nuove armi nel gioco su cui stiamo lavorando, il che testimonia la nostra voglia di continuare a far bene».

Squadre in campo alle 20: dirigono gli arbitri Alberto Mancuso e Fabrizio Giulietti, al videocheck Luca Camarda.

