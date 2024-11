Cuore di capitano! Dopo il reintegro, successivo alla clamorosa esclusione della scorsa settimana, duramente contestata dai tifosi, Luca La Rosa interviene via social per esprimere tutta la sua gratitudine. Ringraziando, tra gli altri, Ninni Corda, con cui il club ha interrotto unilateralmente la collaborazione lunedì, e Cristian Anelli, messo da parte insieme a lui (e a Riccardo Santi) e tutt’ora fuori rosa.

“Sono felice che la situazione si sia risolta per il meglio insieme alla società e al mister con la voglia di proseguire il nostro percorso nell’Olbia, mettendomi a disposizione per il bene della squadra”, ha scritto stasera su Facebook La Rosa. “L’Olbia è la squadra della mia città, alla quale mi sento molto legato e sono fiero di rappresentarla con orgoglio in giro per l’Italia”, si legge ancora nel post del 36enne centrocampista, olbiese doc, uomo simbolo dei bianchi e prodotto del vivaio locale. “Colgo l’occasione per fare dei ringraziamenti: ai tifosi dell’Olbia e ai ragazzi della curva, alla mia famiglia, mia moglie e i miei figli per esserci sempre, al direttore Ninni Corda per l’eccellente lavoro svolto e insieme a Cristian Anelli per essermi stato vicino nei momenti difficili, e infine al mio entourage per la mediazione. Forza Olbia”.

Dopo la turbolenta settimana caratterizzata dall’epurazione di La Rosa, Anelli e Santi, esclusi dalla trasferta di domenica sul campo della Cynthialbalonga, ieri l’Olbia ha comunicato il dietrofront nei confronti del capitano, in difesa del quale in Curva Mare sabato mattina, in occasione della rifinitura pre Cynthialbalonga, era comparso lo striscione “La Rosa non si tocca!”.

