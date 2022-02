Il tempo per metabolizzare il mancato successo contro il Gubbio è davvero poco: questa mattina l’Olbia si è ritrovata sul campo di allenamento di Tanca Ludos per iniziare a preparare la sfida con la Reggiana.

Un match durissimo contro una delle battistrada del campionato, attesa giovedì al “Nespoli” nel turno infrasettimanale valido per l’8ª giornata di Serie C. Una partita nella quale i bianchi cercheranno, parafrasando l’allenatore Max Canzi, “di ottenere il massimo”. E, allora, anche l’1-1 di ieri in casa del Gubbio potrebbe avere un altro sapore anziché quello dell’occasione fallita.

In vantaggio con Ragatzu, i galluresi non sono riusciti a difendere l’1-0, e hanno dovuto accontentarsi, alla fine, di un solo punto. Buono, perché arriva dopo 3 sconfitte di fila, ma insufficiente a riconquistare la zona playoff, obiettivo stagionale che dista comunque due sole lunghezze.

Strappare 3 punti alla Reggiana, a segno all’andata solo nel finale, non sarà un’impresa facile, che non significa che non sia possibile. Peserà, si dica, l’assenza in difesa per somma di ammonizioni di Brignani, ma contro gli emiliani Canzi recupera Emerson, al rientro dalla squalifica; ancora un turno di stop, invece, per La Rosa.

