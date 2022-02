Un punto. È tutto quel che ottiene l’Olbia dalla trasferta di Gubbio nonostante il vantaggio siglato da Ragatzu all’8’ della ripresa, a cui replica Spalluto al 14’.

La sfida dello stadio “Barbetti”, giocata questo pomeriggio e valida per la 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie C, termina 1-1 e non modifica sostanzialmente la classifica delle contendenti: gli umbri si issano a quota 32 nel girone B, tenendo a distanza i galluresi, a -3 nella zona di mezzo, tra playoff e playout.

Dopo 3 sconfitte di fila la squadra di Max Canzi ricomincia a fare punti ma deve accontentarsi di un pareggio quando avrebbe potuto portare a casa l’intera posta in palio. Meglio la formazione di casa nel primo tempo, meglio l’Olbia nel secondo: dopo il pareggio di Spalluto, Pisano e compagni vanno vicino al 2-1 con Udoh. I bianchi rischiano nel finale, per cui alla fine, forse, va bene così.

Intanto, Ragatzu è sempre più capo cannoniere dell’Olbia: con la rete siglata al “Barbetti” da ex il quartese raggiunge la doppia cifra (10 gol). Quanto al campionato, si riparte dalla sfida alla “big” Reggiana giovedì tra le mura amiche del “Nespoli”.

